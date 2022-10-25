Чеченский лидер без обиняков озвучил свою позицию

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прямо рассказал, что думает по поводу последних событий, происходящих на полях специальной военной операции по демилитаризации Украины. Рамзан Ахматович объявил, что очень недоволен текущим положением дел.



Как известно, после начала боевых действий на территории Незалежной Кадыров стал активно вести социальные сети и делиться своим мнением. В ночь на 25 октября в его Telegram-канале появилось аудиосообщение с размышлениями по поводу СВО, передает телеканал "360".

Так, глава Чечни считает, что ответ Вооруженных сил России на обстрелы новых субъектов нашей страны со стороны всушников является очень слабым. Кадыров призывает жестко разделаться с приспешниками киевского режима и защитить четыре новых российских региона, отмечает интернет-издание "Свободная пресса".

"Мы отвечаем слабо", – недовольно произнес Кадыров. Его слова приводит URA.RU.

При это глава Чечни подчеркнул, что враг в любом случае будет разбит. По мнению Кадырова, сейчас идет "война христиан и мусульман против сатанизма". В таком священном столкновении Россия не может проиграть.