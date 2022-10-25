"Бой до последнего магазина": офицер подробно описал схватку с диверсантами ВСУ

"Бой до последнего магазина": офицер подробно описал схватку с диверсантами ВСУ
Фото: www.unsplash.com
На полях СВО продолжаются ожесточенные столкновения

Жители России пристально следят за событиями, разворачивающимися в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Об ожесточенном бое с вояками Вооруженных сил Украины рассказал российский офицер Александр Данилов.

Отважный мужчина получил звание Героя России. Он вместе с еще одним офицером вступил в кровавую схватку с украинскими диверсантами, раскрывшими положение нашей военной техники, сообщает телеканал "360".

Диверсанты-разведчики сумели попасть в зону, где были размещены замаскированные военные машины ВС РФ. Противник был весьма доволен, что сумел раскрыть место стоянки и поспешил доложить об этом своим подельникам, однако нарвался на российских бойцов, отмечает телеканал RT.

После схватки с двумя командирами штурмовых группы, диверсанты вышли на командно-наблюдательный пункт, где находился Данилов. Как сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей", в итоге он и еще один офицер вели бой с разведчиками "до последнего магазина", пока не подоспели штурмовые группы.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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