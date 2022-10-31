Циничность Киева поражает

На территории украинского государства успешно проходит российская спецоперация по денацификации киевского режима. При этом Незалежная регулярно доказывает, что нормы морали и человечности для нее давно пустой звук. Так, в прессе появилась информация о том, что Киев придумал "гениальную" идею платить своим боевикам за захват российских военных.



При этом существуют определенные "расценки" на каждого нашего бойца. Любопытно, что больше всего платят за военнослужащих, прибывших защищать мирное население Донбасса из Чеченской республики.

Таким странным образом киевские власти надеются увеличить так называемый "обменный фонд". Вооруженным силам Украины нужны российские пленные для того, чтобы менять их на незалежных боевиков. Очевидно, что взять отважного российского бойца в плен не так просто, поэтому многие украинцы стараются избегать подобного развития событий.

Согласно расценкам, распространенным в информационном пространстве, за захват в плен чеченского бойца платят 700 долларов, за "оркестрантов" ЧВК Вагнер – по 600 долларов, за спецназовца – 500 долларов. Меньше всего платят за пленение военного Народной милиции ЛДНР – здесь сумма составляет всего 200 долларов.