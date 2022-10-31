Престарелый президент не смог сдержать эмоции

Как известно, киевский режим в последнее время прославился в роли главной попрошайки на международной арене. Оказалось, что такое поведение Украины порядком достало США. Недавно незалежный главнокомандующий Владимир Зеленский даже довел американского президента Джо Байдена до истерики.



Такая любопытная информация появилась в западной прессе. Газеты пишут, что необычный инцидент произошел в середине этого лета. Украинский лидер созвонился с президентом Соединенных Штатов Америки для того, чтобы обсудить военную поддержку Киева.

Сообщается, что Байден со значением объявил своему собеседнику: он уже одобрил передачу украинским властям еще одного миллиарда долларов. Однако пан Зеленский даже не обратил внимание на эту астрономическую сумму и начал требовать еще и еще.

Такая наглость и неблагодарность вывела из себя руководителя Белого дома, рассказывают осведомленные источники. Байден разорался и напомнил обнаглевшему Зеленскому, что Вашингтон и так весьма щедр по отношению к Киеву. Впрочем, как показало время, небольшая перебранка не изменила отношения Украины и США.