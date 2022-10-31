Киевский режим надеется прорвать нашу оборону

На поле специальной военной операции по демилитаризации украинского государства есть несколько особо горячих точек. Одной из таких зон является Херсонская область. Сегодня, 31 октября, стало известно об очередной атаке Вооруженных сил Украины на этот регион.



Российские бойцы заняли глухую оборону и не позволяют противнику прорваться. Как сообщили в администрации нового российского региона, упрямые украинские боевики снова пошли в атаку на Херсонскую область, забравшись в танки и до зубов вооружившись.

Однако потуги незалежных вновь оказались тщетными. Слаженными действиями российские бойцы отбили очередную атаку и отбросили украинцев на занятые ими ранее позиции. Сообщается, что в ходе боестолкновения были уничтожены два вражеских танка.

Тем временем, российские власти делают все для поддержки наших бойцов. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в Калужской области для детей участников спецоперации разрабатывают программу летнего отдыха.