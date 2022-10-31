Действия украинских властей привели к неожиданному результату

Ситуация на территории Незалежной представляет огромный интерес для экспертов многих стран. Так, в Чехии пришли к выводу, что поведение украинского главнокомандующего Владимира Зеленского помогает России в затянувшемся конфликте.



Известный чешский аналитик Эдуард Хмелар отметил, что непопулярные внутриполитические решения украинского лидера приводят к тому, что местные жители отворачиваются от официального Киева и все сильнее симпатизируют России.

При этом коллективный Запад делает все для того, чтобы поддерживать миф, согласно которому Украина – безгрешна, а Россия – "империя зла".

Чешский эксперт напомнил, что киевская администрация жестоко разделалась со всеми оппозиционными силами на Украине, что все больше делает из Зеленского диктатора. Чех считает, что действия украинского лидера на руку президенту России Владимиру Путину, так как полностью дискредитируют нынешние украинские власти в глазах местных жителей, да и европейцев.