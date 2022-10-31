События в Незалежной не поддаются логике

На удивительные и весьма "странные закономерности" в работе украинских систем противовоздушной обороны обратил внимание зампредседателя Совбеза нашей страны Дмитрий Медведев.



Бывший президент российского государства отметил, что чем "лучше" (по версии украинской прессы) работают оборонительные системы, тем хуже обеспечение Незалежной электричеством и водой.

Как известно, на Украине средства массовой информации убеждают местных жителей, что чуть ли не все российские снаряды якобы сбиваются ПВО. Удивительными на этом фоне звучат отчеты украинских власть имущих о том, что многие регионы страны практически полностью лишены электричества и воды.

Как с иронией подчеркнул Дмитрий Медведев, обнаруженный "парадокс" нужно тщательно исследовать. Такая странная взаимосвязь никак не укладывается в современную военную науку, отметил бывший президент России.