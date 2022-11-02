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Восьмой месяц на территории украинского государства продолжается российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Незалежной. Недавно выяснилось, что для проведения массированной атаки по военной инфраструктуре киевского режима Вооруженные силы нашей страны использовали новейшие крылатые ракеты.
Речь идет о снарядах Х-32, которыми оснащают дальние бомбардировщики, сообщает интернет-издание "Свободная пресса".
Как добавляет телеканал RT, в народе эти ракеты получили грозное прозвище "убийцы авианосцев". Крылатые ракеты зарекомендовали себя как весьма эффективное оружие – ни один снаряд не был перехвачен противовоздушными системами Незалежной.
Такой любопытной информацией с общественностью поделился осведомленный источник. Он сообщил, что российские военные довольны результатами проверки мощности новых сверхзвуковых противокорабельных ракет на поле боя, отмечает издание РИА ФАН.
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