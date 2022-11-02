Продвижение по всей линии фронта: что происходит на полях СВО

Продвижение по всей линии фронта: что происходит на полях СВО
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
ВС РФ продолжают решать задачу по денацификации Незалежной

Ситуация на территории украинского государства и освобожденных от неонационалистов земель остается главной темой мировой повестки. Последними новостями с полей специальной военной операции поделился врио руководителя ДНР Денис Пушилин.

Как сообщает телеканал "360", донецкий лидер объявил о весьма воодушевляющих переменах на фронте. По словам Пушилина, союзные войска сумели продвинуться почти по всем направлениям.

В частности, российским бойцам удалось занять новые выгодные позиции в Марьинке под Донецком, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Этот населенный пункт является стратегически важным в противостоянии с Вооруженными силами Украины. Лидер ДНР добавил, что сейчас наши войска продолжают вести битву за Павловку, также идут боестолкновения в направлениях Первомайского, Опытного и Невельского.

К слову, ранее "Пятый канал" опубликовал видеоролик, на котором экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожают пункты дислокации и технику Вооруженных сил Незалежной.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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