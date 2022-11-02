От перемены дипломатов ситуация не изменилась

Недавно украинский дипломатический работник Андрей Мельник со скандалом покинул высокий пост посла Незалежной в Германии. Теперь его занимает Алексей Макеев, однако к позитивным переменам это не привело. На русофобскую выходку нового посла резко отреагировали жители Германии.



Уроженец Незалежной позволил себе назвать нашу страну террористическим государством. Такое скандальное высказывание в адрес Москвы задело немецких интернет-пользователей. Своим негодованием люди поделились в социальных сетях.

"Все дипломаты на Украине идиоты или таких просто отправляют в Германию?", "Нет, это Украина – террористическое государство и лакей США", – пишут возмущенные немцы.

Комментаторы также заметили, что от перемены Мельника на Макеева ничего не изменилось. Глупости продолжают извергаться из рта дипломатического работника. Более того, немцы понимают, что если Берлин продолжит снабжать киевский режим смертоносным оружием, ситуация в Незалежной будет ухудшаться, и конфликт может перекинуться на другие страны.