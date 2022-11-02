Поведение Парижа бесит простых людей

С каждым днем становится все более очевидным тот факт, что простые европейские обыватели намного трезвее смотрят на разыгравшуюся на международной арене трагедию. Европейцы резко критикуют действия своих властей по поддержке киевского режима.



Так, новую волну критики вызвал сговор украинского главнокомандующего Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Руководитель парижской администрации пообещал украинским властям поставить очередную порцию смертоносного вооружения. Пан Зеленский поспешил похвастаться этим достижением в социальных сетях. Однако европейские интернет-пользователи с большим негодованием отреагировали на данный факт.

Люди подчеркивают, что в трагических событиях на территории Незалежной виноват именно киевский режим. Европейцы призывают власти Евросоюза прекратить поддерживать Украину и постараться восстановить отношения с Российской Федерацией. Они понимают, что Зеленский действует в интересах Соединенных Штатов Америки, которые руками Киева хотят ослабить Россию.

Пользователи Сети осудили украинского лидера за то, что он "продал свой народ за деньги". При этом многие понимают, что победа все равно будет за Россией, которая сможет "скинуть Вашингтон с пьедестала".