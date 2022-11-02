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В интервью для чешского телеканала украинский лидер Владимир Зеленский сделал новое заявление о Крымском полуострове. Он указал, что собирается поехать туда отдохнуть, когда появится возможность. Об этом сообщает РИА "Новости".
Президент отметил, что очень давно не видел моря. И он уже выбрал перспективное место для отпуска.
"Я поеду в Крым", – указал он.
Журналисты задали ему уточняющий вопрос, когда именно Зеленский планирует это сделать, на что глава Украины указал – "точно не зимой".
"Что делать зимой на море? Я поеду туда, когда будет тепло", – намекнул он.
Ранее крымские власти сообщили, что решили национализировать имущество Зеленского на полуострове. В их число входят квартира в Ливадии, а также особняк в Ялте.
О своих притязаниях на Крым киевские власти говорят регулярно. По заявлению президента и других высокопоставленных лиц, они намерены забрать у России полуостров в качестве завершающего штриха в противостоянии. Ранее глава украинской разведки утверждал, что Украина начнет операцию по возвращению региона в 2023 году.
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