Зеленский сделал для России предупреждение: "Я поеду в Крым"

Зеленский сделал для России предупреждение: "Я поеду в Крым"
Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент намекнул, когда Киев собирается напасть на полуостров

В интервью для чешского телеканала украинский лидер Владимир Зеленский сделал новое заявление о Крымском полуострове. Он указал, что собирается поехать туда отдохнуть, когда появится возможность. Об этом сообщает РИА "Новости". 

Президент отметил, что очень давно не видел моря. И он уже выбрал перспективное место для отпуска. 

"Я поеду в Крым", – указал он.

Журналисты задали ему уточняющий вопрос, когда именно Зеленский планирует это сделать, на что глава Украины указал – "точно не зимой". 

"Что делать зимой на море? Я поеду туда, когда будет тепло", – намекнул он.

Ранее крымские власти сообщили, что решили национализировать имущество Зеленского на полуострове. В их число входят квартира в Ливадии, а также особняк в Ялте. 

О своих притязаниях на Крым киевские власти говорят регулярно. По заявлению президента и других высокопоставленных лиц, они намерены забрать у России полуостров в качестве завершающего штриха в противостоянии. Ранее глава украинской разведки утверждал, что Украина начнет операцию по возвращению региона в 2023 году. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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