Запад отказал России в расследовании "фабрик смерти" на Украине

Запад отказал России в расследовании "фабрик смерти" на Украине
Christian Ohde/face to face/www.globallookpress.com
США вместе с НАТО препятствуют расследованию

У Российской Федерации имеется ряд вопросов в отношении деятельности Соединнных Штатов на Украине. В частности, речь идет о военно-биологических экспериментах, которые запрещены Конвенцией о биооружии (КБТО). Москва добивается установления достоверных данных о нарушениях США и Украины, указал на заседании Совета безопасности ООН заместитель постпреда России Дмитрий Полянский.

Совбез ранее отклонил резолюцию России – "за" проголосовала РФ и Китай, против – Штаты, Британия и Франция. Остальные воздержались. Полянский указал, что к действиям Штатов имеются вопросы, требующие разъяснения.

По мнению российского зампостпреда, Запад фактически боится создания комиссии, которая займется рассмотрением всех необходимых материалов, передает телеканал "360".

URA.ru отмечает, что заместитель постпреда Китая Гэн Шуан также указал, что остальным участникам Совбеза не следовало голосовать против резолюции Москвы. Каждое свидетельство и улица требуют пристального изучения и разъяснений. Однако России никто не дал "исчерпывающих ответов".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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