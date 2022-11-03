Украинцы уверяют, что российская армия готовит провокацию

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что российские войска, скорее всего, будут вынуждены уйти на левобережную часть региона. Он также посоветовал людям, которые не успели уехать, как можно быстрее перебираться на левую часть. В Киеве уже отреагировали на это заявление.

Руководитель пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк утверждает, что ВС РФ придумали хитрый маневр, чтобы выставить украинских солдат в неблаговидном свете. Якобы в действительности российская армия выстраивает в регионе для себя правильную линию обороны и готовится к провокации.

По ее словам, в Херсоне на регулярной основе имеются подразделения, которых якобы заставляют переодеваться в гражданскую одежду – они заселяются в дома, из которых уехало местное население.

"Они хотят создать картинку, что ВСУ, зайдя в населенный пункт, начали расстрел мирного населения", – уверяет она.

Гуменюк отметила, что сейчас продолжаются боевые действия в регионе. И российская сторона активно готовится к обороне.

Стремоусов, в свою очередь, указывал, что все атаки киевских сил удалось отбить. Власти Херсонской области не видят "массового резкого наступления", как и большого скопления войск. Им удается держать линию обороны.