Почему ВСУ плевать на потери в живой силе

Почему ВСУ плевать на потери в живой силе
Фото: www.unsplash.com
Украинский пленный рассказал, какие ужасы происходят на поле боя

Несмотря на явное превосходство Армии России, Вооруженные силы Украины проявляют упорство и пытаются атаковать на разных направлениях. По мнению экспертов, такое рвение объясняется приказом, который киевский режим получил из вашингтонской администрации. При этом, как рассказал взятый в плен украинский вояка, командование абсолютно не заинтересовано в сохранении жизни солдат.

Боец одной из штурмовых бригад украинских боевиков Александр Барлян рассказал, что во время атаки ВСУ на Харьковском направлении незалежные понесли огромные потери в живой силе. Пленный вояка сообщил, что при выполнении боевого задания начальники готовы идти на любые жертвы: "хоть в ноль выйти, хоть роту положить". Основная задача командования – любой ценой достичь цель, сколько крови украинцев будет пролито, их не интересует, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Украинские боевики продолжают обстрел мирных городов. Сегодня, 4 ноября, под атаку попали жилые дома села Забарино Херсонской области. Как сообщает "Радио 1", как минимум один мирный человек расстался с жизнью.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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