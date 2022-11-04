Украинский пленный рассказал, какие ужасы происходят на поле боя

Несмотря на явное превосходство Армии России, Вооруженные силы Украины проявляют упорство и пытаются атаковать на разных направлениях. По мнению экспертов, такое рвение объясняется приказом, который киевский режим получил из вашингтонской администрации. При этом, как рассказал взятый в плен украинский вояка, командование абсолютно не заинтересовано в сохранении жизни солдат.



Боец одной из штурмовых бригад украинских боевиков Александр Барлян рассказал, что во время атаки ВСУ на Харьковском направлении незалежные понесли огромные потери в живой силе. Пленный вояка сообщил, что при выполнении боевого задания начальники готовы идти на любые жертвы: "хоть в ноль выйти, хоть роту положить". Основная задача командования – любой ценой достичь цель, сколько крови украинцев будет пролито, их не интересует, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Украинские боевики продолжают обстрел мирных городов. Сегодня, 4 ноября, под атаку попали жилые дома села Забарино Херсонской области. Как сообщает "Радио 1", как минимум один мирный человек расстался с жизнью.