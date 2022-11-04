Армия России разгромила штаб иностранных боевиков под Николаевом

Армия России разгромила штаб иностранных боевиков под Николаевом
Фото: www.unsplash.com
Высокоточные ракеты делают свое дело

Больше полугода на территории украинского государства продолжается спецоперация российских военных, главная цель которой – денацифицировать Незалежную. Сегодня, 4 ноября, Минобороны сообщило, что нашим бойцам удалось сравнять с землей штаб наемников, который находился под Николаевом.

Благодаря высокоточному ракетному удару прибежище явившихся из других стран боевиков было ликвидировано. Сколько конкретно наемников нейтрализовано, пока не сообщается.

Кроме того, российской армии удалось уничтожить цеха Павлоградского завода, в которых производились ракетные двигатели. Также с лица земли стерты три аналогичных цеха на заводе "Коммунар" в Харькове.

При этом Вооруженным силам Российской Федерации удалось отразить массированную атаку украинских вояк на Краснолиманском направлении. Как сообщил официальный представитель главного оборонного ведомства нашей страны Игорь Конашенков, в ходе этой операции были ликвидированы 90 незалежных боевиков.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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