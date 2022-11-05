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Американская компания по производству космической техники начала отключать терминалы Starlink, которыми пользовались вооруженные силы Украины. Речь идет о 1300 единицах, пишет CNN.
По некоторым данным, отключение началось из-за неуплаты за использование терминалов. Обслуживание каждой единицы обходилось вооруженным силам Украины в 2,5 тысячи долларов ежемесячно. К сентябрю общий долг ВСУ перед компанией Илона Маска перевалил за 20 миллионов долларов.
На такие меры Sputnik пошел уже в конце октября. Один из источников, знакомых с ситуацией, описывал настроения Киева по этому поводу, заявляя, что теперь Украина столкнулась с "огромной проблемой".
Еще в начале осени Маск направил в минобороны США письмо, где говорилось, что компания потратила на финансирование терминалов на Украине практически 100 млн долларов, в связи с чем компания просит Пентагон взять на себя часть трат по обслуживанию Stralink. Позднее миллиардер написал в соцсетях, что готов финансировать ВСУ на безвозмездной основе.
Однако уже в ноябре в американском военном ведомстве сообщили, что Пентагон начал вести со SpaceX переговоры по поводу финансирования.
Ранее политолог Константин Воронцов заявил, что РФ имеет право поражать коммерческие спутники США над Украиной.
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