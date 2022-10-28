У ВСУ больше не будет помощников в небе

У России имеется полное право на поражение коммерческих американских спутников на Украине, о чем ранее заявлял замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями в министерстве иностранных дел РФ Константин Воронцов.

Политолог Андрей Кошкин заявил, комментируя заявление внешнеполитического ведомства, что в сложившейся реальности и американским корпорациям Пентагон не платит за их старания – Илону Маску приходится заниматься благотворительностью.

В некоторой степени, уточнил Кошкин, это означает, что часть американского истеблишмента выступает за сворачивание украинского конфликта. Теперь Россия, видя направление ветра перемен, констатирует перед миром, что Вашингтон использует в военных целях "квазигражданские спутники".

С самого начала Пентагон продавал спутники, преподнося это исключительно как продукцию гражданского назначения. Однако использовалась и используется она для выполнения задач по обеспечению Украины разведывательными данными.

Главное, что Россия объявила о том, что оставляет за собой право сбивать своими ракетами американские спутники – чтобы потом никто не обижался. Впервые власти современной РФ сделали такого рода заявление.

"Мы предупреждаем весь мир, и пытаемся остановить этот беспредел", – отметил политолог.

А в Совфеде ранее заявили, что Белый дом должен осознать: Россия готова адекватно отреагировать на на все угрозы, включая ядерные, передает телеканал "360". До этого сообщалось, что подобная команда от российского руководства вооруженным силам уже поступала.