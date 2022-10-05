Худшие опасения Запада начали сбываться

Российские ВКС на широкую ногу отметили 65-летие. 4 октября, в годовщину первого запуска спутника Земли, в Министерстве обороны России заявили, что проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите.

Тогда же сообщалось, что спецы из Главного центра разведки космической обстановки уделили внимание контролю состава и состоянию орбитальных группировок иностранных систем на орбите.

Телеграм-каналы пестрят сообщениями о том, что Кремль якобы дал команду сбивать западные спутники, висящие над Украиной и передающие генштабу ВСУ информацию для ударов по позициям российских войск. Кстати, тут уже подоспел и глава евродипломатии Жозеп Боррель, заявивший о том, что ЕС готов к дипломатическому урегулированию ситуации над Украиной.

К слову, мы ранее писали о непонятном для россиян свечении, увиденном в Белгороде – местные начали снимать ролики с неким световым столбом, уходящим далеко в небо. По некоторым данным, якобы ВКС применили лазерный комплекс "Пересвет".

Официального подтверждения информации, конечно, нет.

На Земле же продолжаются вовсю боевые действия. Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что лазерным оружием не отделаться – нужно делать ставку на дальнобойную артиллерию и РСЗО, передает "Радио 1".