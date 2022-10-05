Кремль дал команду сбивать спутники над Украиной - СМИ

Кремль дал команду сбивать спутники над Украиной - СМИ
NASA/www.globallookpress.com
Худшие опасения Запада начали сбываться

Российские ВКС на широкую ногу отметили 65-летие. 4 октября, в годовщину первого запуска спутника Земли, в Министерстве обороны России заявили, что проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите.

Тогда же сообщалось, что спецы из Главного центра разведки космической обстановки уделили внимание контролю состава и состоянию орбитальных группировок иностранных систем на орбите.

Телеграм-каналы пестрят сообщениями о том, что Кремль якобы дал команду сбивать западные спутники, висящие над Украиной и передающие генштабу ВСУ информацию для ударов по позициям российских войск. Кстати, тут уже подоспел и глава евродипломатии Жозеп Боррель, заявивший о том, что ЕС готов к дипломатическому урегулированию ситуации над Украиной.

К слову, мы ранее писали о непонятном для россиян свечении, увиденном в Белгороде – местные начали снимать ролики с неким световым столбом, уходящим далеко в небо. По некоторым данным, якобы ВКС применили лазерный комплекс "Пересвет".

Официального подтверждения информации, конечно, нет.

На Земле же продолжаются вовсю боевые действия. Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что лазерным оружием не отделаться – нужно делать ставку на дальнобойную артиллерию и РСЗО, передает "Радио 1".

Источник: Telegram • Требует проверки
новости партнеров

Запад ждет участь развалившейся Украины - Кедми

Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится

Кремль ответил на угрозы США "уничтожить" Путина

Хотя и весьма сдержанно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей