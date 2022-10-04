Некоторые граждане стали паниковать

Атмосфера в приграничных с Украиной регионах настолько напряженная, что некоторые граждане боятся любого непонятного явления. Масла в огонь подливают регулярные обсуждения в общественном пространстве вероятности использования в конфликте ядерного оружия. В этот раз жителей Белгородской области серьезно напугал странный свет, появившийся поздно вечером в небе.

Народ стал сообщать о желтом свечении неизвестного происхождения над Белгородом. Некоторые перепугались, что одной из сторон было задействовано оружие неизвестного типа, а что еще хуже – ядерного. Ведь практически никто ни разу в жизни не видел запуска подобного вооружения.

Кадры стали появлятся из различных точек города – странное явление было заметно в большинстве райнов.

Позже оказалось, что это просто световой столб – необычное атмосферное явление, которое можно иногда заметить на закате или восходе Солнца. Никакой опасности для очевидцев оно не представляет.