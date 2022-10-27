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Соединенные Штаты весьма последовательны в вопросе разработок и создания гиперзвукового вооружения. В серийное производство американские ракеты выйдут примерно через 3-5 лет. Российская сторона же может противопоставить американской угрозе новейшие С-500, указал военный эксперт, главред "Национальной обороны" Игорь Коротченко.
Напомним, ранее американские медиа заявили, что военно-морские силы США успешно провели испытания гиперзвука в штате Вирджиния. ВМС проверили навигационное оборудование и коммуникационные параметры своей разработки
Как указал Коротченко, к необходимому моменту России придется нарастить число С-500, способных поражать абсолютный спектр атакующих средств противника, включая гиперзвук. "Прометеи" для этого отлично подходят – универсальные, способные к дальнему высотному перехвату с радиусом в 600 км.
Американские медиа, кстати, заявляли, что у Штатов есть грозный противник для новейших российских ЗРК.
Вашингтон постоянно вынашивает злодейские намерения против Москвы
А Украине придется пока справляться как-нибудь самой с этой проблемой