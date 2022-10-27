Правда, попользоваться им никому не дадут

Известный украинский дипломат, бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что немецкие власти обязаны передать в пользование ВСУ лазерное вооружение.

Бундесверу не посчастливилось заявить об успешном прохождении испытаний соответствующего вооружения – нарисовался господин бывший посол, который уже в вежливой форме попросил немцев предоставить украинской стороне лазеры.

Разработки немецкого ВПК, уточнил Мельник, критически необходимы ВСУ для поражения "убийственных ракет" РФ и дронов.

Немецкие медиа утверждают, что испытания лазерного оружия, о которых идет речь, проводились впервые. Оборонный подрядчик не приводит информацию о параметрах БПЛА, использовавшихся в ходе испытаний. Однако известно, что военное судно немецкого флота использовало оружие для поражения БПЛА на близкой и дальней дистанции.

Испытания прошли в конце лета, однако об их прохождении стало известно спустя три месяца.

Ранее Мельник оскандалился из-за очередной фразы, вызвав недовольство у англоязычной публики.