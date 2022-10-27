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Известный украинский дипломат, бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что немецкие власти обязаны передать в пользование ВСУ лазерное вооружение.
Бундесверу не посчастливилось заявить об успешном прохождении испытаний соответствующего вооружения – нарисовался господин бывший посол, который уже в вежливой форме попросил немцев предоставить украинской стороне лазеры.
Разработки немецкого ВПК, уточнил Мельник, критически необходимы ВСУ для поражения "убийственных ракет" РФ и дронов.
Немецкие медиа утверждают, что испытания лазерного оружия, о которых идет речь, проводились впервые. Оборонный подрядчик не приводит информацию о параметрах БПЛА, использовавшихся в ходе испытаний. Однако известно, что военное судно немецкого флота использовало оружие для поражения БПЛА на близкой и дальней дистанции.
Испытания прошли в конце лета, однако об их прохождении стало известно спустя три месяца.
Ранее Мельник оскандалился из-за очередной фразы, вызвав недовольство у англоязычной публики.
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