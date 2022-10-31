Украине помогут справиться со смертоносными российскими дронами

Украине помогут справиться со смертоносными российскими дронами
Yulii Zozuliaukrinform/www.globallookpress.com
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Ударные дроны, производящиеся в Турции, в скором времени будут атаковать не только наземные цели, но и поражать дроны. Производитель распиаренных "Байрактаров" Baykar пообещал оснащать свои беспилотники ракетами класса "воздух-воздух".

Модернизация коснется Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı. БПЛА смогут атаковать не только дроны, но и управляемые воздушные суда. Гендиректор компании Халук Байрактар заявил, что таким образом БПЛА смогут успешно действовать против "шахидов", успешно применяемых российскими войсками в ходе специальной военной операции на Украине.

В настоящее время "Байрактар" только проходит соответствующие испытания.

Войска РФ тем временем успешно применяют свои дроны: украинская сторона сообщает об атаке на инфраструктурные объекты. Как пишет телеканал "360", взрывы прогремели в Черкасской области.

Источник: Военное обозрение ✓ Надежный источник
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