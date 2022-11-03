Артиллерия теперь точно не промажет

Российские военнослужащие активным образом используют в зоне специальной военной операции беспилотники "Сибирь-1" и "Грифон". Речь идет о разведывательных дронах, способных в течение 72 часов наблюдать за объектами противника.

Видеонаблюдение транслируется по необходимым защищенным каналам связи для того, чтобы информацией воспользовалась артиллерия. Расчет "Отважных" занимаются поиском нужных целей, чтобы затем передать определенные координаты артиллерии и ракетчикам.

Как пишет "Пятый канал", ссылаясь на Министерство обороны России, аппараты оснащены ретрансляторами для постоянной работы, что крайне важно в условиях труднодоступной местности, где осложнена мобильность вооруженных сил. А купольная камера с минимальным расхождением может легко и точно определять позиции ВСУ.

Ранее в Турции анонсировали производство БПЛА, способных справиться с дронами-камикадзе.