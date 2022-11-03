Залетит даже "через форточку", уверяет эксперт

Обладающие высокой точностью новейшие крылатые "убийцы" X-32 могут поразить любую цель – даже живого человека, к которому залетят "через форточку". Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Некоторые удары по инфраструктуре противника, указал спикер, наносят именно с помощью Х-32, развивающих скорость в пять с лишним махов – фактически ракеты неуязвимы для перехвата (особенно украинских ПВО). Композит и низкий уровень отражающей поверхности, начинка в виде современной электроники превращает ракету в того самого "убийцу авианосцев".

Фактически Х-32 способна пробить дно кораблей и взорваться уже в трюме – судно пойдет на потоп. Дальность действия превышает тысячу километров, поэтому пусковые средства будут вне зоны действия противовоздушной обороны противника.

Ракета поражает и малоразмерные цели – как командные пункты связи и управления, так и энергетику. Естественно, точное количество таких припасов засекречено. Кнутов указал, что предприятие по производству таких ракет работает бесперебойно в три смены.

Как пишет RT, криворожские власти заявили о серьезном повреждении объекта энергетической инфраструктуры,, разрушения "значительны".