Противник не успевает скрыться

Российские дроны-камикадзе успешно справляются не только с легкой техникой противника, но и с куда более тяжелыми боевыми единицами. В Минобороны сообщили, что "Ланцет" успешно поразил бронетехнику противника – дрон уничтожил танк ВСУ.

В момент, когда экипаж танка пытался скрыться в условиях городской местности, "камикадзе" смог спикировать и успешно уничтожить вражескую цель. Украинская сторона пыталась атаковать позиции ВС РФ, однако не смогла успеть вовремя.

Противник пытался скрыться за промышленными зданиями, однако расчет смог успешно поразить цель, наведя прицел на танк.

Ранее мы писали об эффективном использовании российскими вооруженными силами дронов "Сибирь-1" и "Грифон" в ходе специальной военной операции на Украине.