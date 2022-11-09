Британцы угрожают России лазерными пушками

Британцы угрожают России лазерными пушками
U.S. Navy/U.S. Navy/www.globallookpress.com
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Пока Лондон может бравировать лишь словами

Британская армия провела испытания лазерной пушки дальнего действия DragonFire – Лондон утверждает, что новейшее энергетическое оружие перевернет современный мировой военно-промышленный комплекс и выиграет войны будущего. Однако, считает военный эксперт Дмитрий Корнев, пока что речь идет об экспериментальном оружии, с применением которого могут возникнуть большие проблемы.

DragonFire в перспективе должен нейтрализовать беспилотники с крылатыми ракетами – они даже могут успешно "гасить" гиперзвуковое вооружение, если верить британцам.

Однако, указывает спикер, главный недостаток лазерного вооружения в его малоэффективности. Лазерный луч не способен пробиться к объекту в облачную погоду без потерь. Поэтому опасаться реального применения в боевых условиях такого оружия со стороны ВСУ нечего, передает "Пятый канал".

С другой стороны, продолжил Корнев, лазерные технологии – действительно оружие будущего. Современным ВПК остро нужны средства, который смогут поражать малогабаритные дроны. 

"Мощный луч приведет к тому, что аппарат перегреется и выйдет из строя", – объяснил специалист.

Разработкой подобной технологий занимаются ведущие военные державы – Россия, Соединенные Штаты, Иран и ЕС. У российской стороны имеется комплекс подобного рода, однако используется он уже против разведывательных спутников, которые выжигают его сенсоры – тот самый "Пересвет".

"Пересвет" еще не применялся в Донбассе. Такой комплекс маломобилен для передислокации ввиду громоздки и состоит на вооружении ракетных войск стратегического назначения. Однако ни у НАТО, ни тем более у ВСУ подобных систем нет. Пока подобные орудия у Запада лишь на стадии разработки.

Источник: Политэксперт ✓ Надежный источник
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