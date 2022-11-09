Шансов у ВСУ нет

Американские медиа утверждают, что Тегеран поставляет Российской Федерации оружие в огромных объемах – а в новую партию Иран готов включить аж порядки тысячи единиц, включая беспилотные аппараты с высокоточными ракетами.

Официальный Тегеран, пишет CNN, также якобы готов отправить баллистические ракеты класса "земля-земля". CNN, однако, не раскрывает сроки предполагаемых поставок, хотя и утверждает, что "оружие" появится у РФ до конца 2022 года.

В материале говорится, что речь идет о первом случае, когда Иран отправит в РФ высокоточные ракеты, которые обеспечат Москве несомненное превосходство над противником в условиях боевых действий.

А политолог Юрий Светов утверждает, что после принятия решения об оставлении Херсона российским войскам пора бомбить при пересечении границ оружие, поставляемое Украине Западом, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня". В ближайшие сроки по распоряжению главы Минобороны России Сергея Шойгу российские войска займут рубежи на левом берегу Днепра, уточняет "Радио 1".

Ранее мы писали, что Иран ввел встречные санкционные меры против Соединенных Штатов.