Минобороны не дает комментариев

По неофициальной информации, Министерство обороны России решило заказать еще одну партию противокорабельного гиперзвукового вооружения – речь идет о "Цирконах". От оборонного ведомства пока что никаких комментариев не поступало.

В СМИ утверждается, что несколько десятков образцов поступят на вооружение российских войск в 2023 году – фактически, срок исполнения контракта составляет один год.

Напомним, "Циркон" относится к новейшим разработкам российского ВПК. Гиперзвуковая ракета поражает как цели на воде, так и наземные объекты с дальностью полета в тысячу километров. Масса боевой части доходит до 400 кг, скорость – восемь Махов (порядка 9 тыс. км в час).

В рамках специальной военной операции на Украине гиперзвуковое вооружение уже применяли неоднократно – правда, только "Кинжалы". Информации о применении "Цирконов" в специальной операции на Украине нет.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что в случае прямой угрозы со стороны НАТО Россия обрушит на противника "Кинжалы".