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Противоракетная система обороны Соединенных Штатов, какая бы они ни была, не способна отразить угрозы со стороны Российской Федерации или КНР. Такого мнения придерживается бывший помощник по национальной безопасности экс-главы государства Дональда Трампа Джон Болтон в материале, опубликованном The Wall Street Journal.
По словам Болтона, американская противоракетная оборона переживает самые темные времена в своей истории и явно не готова защитить американцев от современных баллистических ракет. Поэтому Белому дому необходимо сделать приоритетным совершенствование защиты против гиперзвука.
Болтон обратил внимание, что уже и Тегеран разработал первую гиперзвуковую ракету. Набирает обороты и Северная Корея, которая уже, вполне вероятно, готовится к ядерным испытаниям.
Автор материала уверен, что Вашингтон не имеет никакого морального права на собственное бездействие.
"В таком состоянии государство находится уже двадцать лет после выхода из договора об ограничении противоракетной системы. Страны занимались развитием своего гиперзвукового вооружения, а мы, наоборот, снижали собственную готовность ответить им. А ведь за это время риск ракетного обстрела по Америке вырос", – пишет аналитик.Болтон ранее заявил, что в случае ядерной атаки со стороны Российской Федерации Штаты оставляют за собой право считать президента РФ "своей законной целью". В Кремле позднее дали тактичный ответ, намекнув, что у провокационных заявлений один конец, а защита российского лидера будет обеспечена как следует.
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