Хотя и весьма сдержанно

Безопасность первого лица силовые структурые обеспечивают на соответствующем уровне. Такое заявление сделал сегодня, 10 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на угрозы, которые донеслись из уст бывшего советника администрации Соединенных Штатов по национальной безопасности Джона Болтона.

Ранее Болтон заявил, выступая в эфире CBS, что в случае нанесения ядерного удара со стороны Российской Федерации коллективный Запад будет считать президента РФ вполне "законной целью" для уничтожения.

В Кремле не стали выступать в резких выражениях: Песков позднее лишь заявил, что безопасность первого лица соответствует "надлежащему уровню", учитывая текущий уровень всех возможных угроз.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен и в дальнейшем оказывать военную помощь Украине после ракетных ударов по инфраструктуре Незалежной, вызванной в отместку за устроенную на Крымском мосту диверсию.