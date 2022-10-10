НАТО пообещало ответ России за ракетные удары по Украине

НАТО пообещало ответ России за ракетные удары по Украине
Xander Heinl/www.globallookpress.com
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В чем заверило Киев

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, комментируя нанесение ударов по украинской инфраструктуре и объектам военного назначения, что альянс намерен продолжить оказывать Киеву поддержку "столько, сколько потребуется".

После диалога с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой генсек НАТО ограничился постом в социальных сетях, где назвал произошедшую атаку "ужасающей и неизбирательной".

Напомним, в ходе совещания Совета безопасности России глава государства Владимир Путин заявил, что силы РФ атаковали с помощью применения высокоточного вооружения объекты инфраструктуры противника.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оскандалился, призвав коллег из НАТО нанести "превентивный ядерный удар" по России. Позднее, пытаясь сместить акценты, уточнил, что речь якобы шла лишь о "превентивных санкциях".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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