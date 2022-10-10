Под "Северным потоком" обнаружили взрывное устройство НАТО

Под "Северным потоком" обнаружили взрывное устройство НАТО
The Swedish Coast Guard/www.globallookpress.com
Альянс способен на диверсии важнейших гражданских объектов

Под одной из нитей "Северного потока" семь лет назад уже находили взрывное устройство, которое принадлежало одной из стран-членов Североатлантического альянса, указал представитель пресс-службы главы ПАО "Газпром" Сергей Куприянов.

Официальный представитель российского нефтегазового гиганта указал, что в свете последних событий об этом факте необходимо напомнить: в ноябре 2015 года в ходе планового обследования специалисты обнаружили уничтожитель минных устройств под названием "Морская лиса", принадлежащий одной из стран НАТО. Взрывное устройство находилось между нитями газопровода.

Устройство заложили на сорокаметровой глубине в районе 651-го километра. Обнаружили "подарок" шведские военнослужащие, которые в тот момент проводили наблюдение, передает "Пятый канал".

"Морская лиса" – аппарат, который необходим для разминирования, которое он осуществляет с помощью управляемой взрывчатки, "прозванивая" морское дно.

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин заявил, что произошедшие взрывы на "Северных потоках" является спланированной диверсией.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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