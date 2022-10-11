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После беспрецедентной провокации киевского режима с подрывом на Крымском мосту Министерство обороны России приняло вынужденное решение провести массированную атаку по территории украинского государства. Бывший американский разведчик Скотт Риттер уверен, что в этих действиях также был сокрыт важный сигнал для стран Запада.
Экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Америки убежден, что нашей стране обязательно удастся реализовать задачи, поставленные в рамках специальной военной операции по демилитаризации Незалежной.
Риттер отметил, что массированными ракетными ударами по территории украинского государства Москва наглядно продемонстрировала вашингтонской администрации и сателлитам Америки, каким образом она будет отвечать на агрессивные действия врагов. Более того, очевидно, что 10 октября СВО перешла на новый уровень.
"Если вы пойдете против России, вот что произойдет", – расшифровал сигнал Москвы Западу экс-разведчик.
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