Экс-разведчик США расшифровал зловещий сигнал в действиях ВС РФ на Украине

Экс-разведчик США расшифровал зловещий сигнал в действиях ВС РФ на Украине
Фото: www.unsplash.com
Обнаглевшему Западу преподали хороший урок

После беспрецедентной провокации киевского режима с подрывом на Крымском мосту Министерство обороны России приняло вынужденное решение провести массированную атаку по территории украинского государства. Бывший американский разведчик Скотт Риттер уверен, что в этих действиях также был сокрыт важный сигнал для стран Запада.

Экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Америки убежден, что нашей стране обязательно удастся реализовать задачи, поставленные в рамках специальной военной операции по демилитаризации Незалежной.

Риттер отметил, что массированными ракетными ударами по территории украинского государства Москва наглядно продемонстрировала вашингтонской администрации и сателлитам Америки, каким образом она будет отвечать на агрессивные действия врагов. Более того, очевидно, что 10 октября СВО перешла на новый уровень.

"Если вы пойдете против России, вот что произойдет", – расшифровал сигнал Москвы Западу экс-разведчик.

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
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