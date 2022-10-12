Пентагон тщетно пытается решить сложную задачу

Резкое обострение ситуации в мировом пространстве заставило все лидирующие державы обратить внимание на уровень собственной готовности отражать удары противника. К весьма неутешительным результатам в этой сфере пришли эксперты Министерства обороны США, уверяет авторитетное американское издание The Washington Times.



Так, в соответствующей статье указано, что Соединенные Штаты Америки безнадежно отстают от Российской Федерации и Китая в разработках гиперзвукового оружия. Системы противовоздушной обороны американцев зачастую не способны отследить наши гиперзвуковые ракеты.

Отмечается, что все силы Пентагона брошены на то, чтобы разработать новые системы противоракетной обороны, однако успехи на этом поприще не вселяют оптимизма. Техника американцев не способна отследить российские ракеты вплоть до последней стадии полета, с бессилием констатируют в Министерстве обороны США.

Сейчас Пентагон планирует создать новую сеть из нескольких сотен спутников. Для того чтобы претворить эту задумку в жизнь, из бюджета Соединенных Штатов придется выложить порядка 4,7 миллиарда долларов.