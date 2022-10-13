И прозрачно намекнул на закрытие неба над Незалежной

Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, выступая перед СМИ после совещания высокопоставленных членов Североатлантического альянса, что коллективный Запад должен оказать ВСУ помощь в виде создания эшелонированной системы ПВО и ПРО.

Милли призвал к оказанию помощи всех членов альянса – каждая страна, состоящая в НАТО, обязана внести собственный вклад и поддержать систему воздушной обороны Украины.

На очередном заседании контактной группы по Украине, которое организовал глава министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, присутствовал его украинский коллега Алексей Резников с командующим объединенными силами ВСУ Эдуардом Москалевым. Милли заявил последним, что Штаты не могут принимать непосредственное участие в защите воздушного пространства Украины – для этого необходимо заручиться поддержкой всех членов альянса.

Сам Резник объявил ранее, что Украина де-факто является членом НАТО, несмотря на отсутствие такого статуса в юридическом поле, передает телеканал "360".