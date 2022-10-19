"Сердечные" отношения Путина с членом НАТО взбесили США

"Сердечные" отношения Путина с членом НАТО взбесили США
Фото: www.unsplash.com
Запад никак не может создать единый антироссийский фронт

Сегодня очевидно, что западная коалиция назначила Российскую Федерацию одним из своих главных противников на международной арене. Первую скрипку в русофобской вакханалии играют США, и их весьма не устраивает, что некоторые страны продолжают поддерживать тесные отношения с Москвой.

Так, особое раздражение у вашингтонской администрации вызывает поведение турецкого лидера Реджепа Эрдогана. Как пишут журналисты авторитетного издания Bloomberg, западная коалиция находится в бешенстве из-за "сердечных" взаимоотношений между двумя лидерами.

Американские политики уже пообщались с турецкими коллегами и призвали их строго соблюдать санкции против России. Запад рассчитывает заставить Анкару занять твердую антироссийскую позицию.

Отмечается, что именно Турция, которая является членом Североатлантического альянса, мешает своим коллегам по военному блоку создать единый международный фронт против Москвы. Такие агрессивные действия в адрес России объясняются проведением СВО на территории Незалежной.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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