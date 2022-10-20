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Российская Федерация совершает публичный и демонстративный разворот на Восток. Речь идет не столько о противостоянии с Западом по всем канонам холодной войны, а о тектонических сдвигах в мировой политике, где Соединенные Штаты теряют статус гегемона, говорится в материале Jerusalem Post.
Российский МИД в лице Сергея Лаврова уже заявил, что страна не намерена сохранять прежнее демократическое присутствие на Западе. Москва, указывает автор, теперь делает ставку на сотрудничество с партнерами из ШОС и государствам из Совещания по взаимодействию и доверию в Азии – недавно саммит СВМДА прошел в Казахстане по инициативе Касыма-Жомарта Токаева.
Автор уверен, что РФ во многом перенимает опыт Советского союза, который также демонстративно сотрудничал с развивающимися странами, отмечает RT.
Подчеркивается, что решение о смене внешнеполитического курса, которое приняла Москва, во многом опирается на опыт Советского Союза, передает URA.ru.
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