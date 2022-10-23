Альянсу не терпится

Последствия провокационных действий украинской стороны, которая, по некоторым данным, грозится сбросить "грязную бомбу", весьма опаснее аварии на Чернобыльской атомной станции. Такое заявление сделал военный эксперт Константин Сивков.

Один из примеров "грязной бомбы" – Чернобыль и Фукусима. Весьма серьезное радиоактивное заражение, которое очень непросто устранить и которое опаснее тактического атомного оружия. Ведь в Чернобыле произошел взрыв энергоблока уже тридцать пять лет назад – а отдельные объекты "фонят" так, что всего минуты времени хватит, чтобы обеспечить себе верную смерть от радиоактивного излучения.

Сивков видит не один возможный сценарий, которому может следовать Киев. Прежде всего – сброс радиоактивных отходов, которыми авиация может "стрельнуть" в воздух и затем распылить над условным гражданским объектом. Например, над каким-нибудь центром города.

Еще один вариант – удар ракетной системой большой дальности по ядерным отходам, которые непременно попадут в водоем и запустят техногенную катастрофу. ВСУ могут использовать в качестве мишени восточные регионы, которые подконтрольны политическому руководству Украины. В таком случае выгоднее всего обвинить Москву, чтобы создать повод для вмешательства НАТО.

Сивков напомнил, что Штаты уже готовы к прямому вмешательству. 101-я воздушная десантная дивизия делала на этот счет заявление и выражала готовность войти на украинскую территорию.