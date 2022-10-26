В НАТО готовы ввести войска на Украину при одном условии

В НАТО готовы ввести войска на Украину при одном условии
Capt. Tobias Cukale/www.globallookpress.com
Пока альянс лишь закидывает информационную удочку

Основная мысль, недавно выраженная бывшим главой Центрального разведывательного управления и экс-командующим американской армией и силами НАТО в Афганистане Дэвидом Петреусом об отправке на Украину военного контингента из западных государств, говорит о том, насколько отчаялся Запад. Такого мнения придерживается экс-советник главы минобороны США Дуглас Макгрегор.

Военный аналитик полагает, что привлечение коалиции является очередным индикатором истощения Киева – ВСУ "уже на краю".

Макгрегор добавил, что Вашингтон пытается добиться обратной реакции через такие громогласные заявления, а именно проверить, как население Штатов воспримет предполагаемое введение войск НАТО на Украину.

На практике, полагает Макгрегор, альянс в таком случае отправит объединение из сил Польши и Румынии – открыто принимать участие в конфликте не станет ни одно западное государство.

Политолог Владимир Брутер уверен, что с кураторами Украины вести руководство бессмысленно – они явно не желают достижения мира в Незалежной, поэтому ни о каком диалоге не может быть и речи, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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