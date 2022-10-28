Россия до смерти напугала НАТО действиями на Крайнем Севере

Россия до смерти напугала НАТО действиями на Крайнем Севере
Фото: Arne Immanuel Bänsch/dpa/www.globallookpress.com
На Западе боятся, что Москва может на них напасть

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО зафиксировали серьезное увеличение численности российских войск на Крайнем Севере. В беседе с журналистами издания Politico он отметил, что это может угрожать безопасности блока. 

Столтенберг указал, что в регионе заново открыли старые советские военные базы, стало больше российского присутствия в воздухе. Вместе с тем у генсека вызывает опасение, что Россия продолжает модернизировать свои вооружения, включая самое современное оружие, в числе которого и ядерное. 

По его словам, все это имеет огромное значение для безопасности некоторых государств, входящих в состав НАТО. На этом фоне он крайне положительно оценивает расширение блока с помощью Швеции и Финляндии. 

Глава финского Минобороны указывал, что страна собирается войти в состав альянса до конца этого года, сообщает РИА ФАН

Ранее аналитики, оценивая мировую ситуацию, заявляли, что следующим местом противостояния стран Запада и Россия может стать Арктика – к этому приведет глобальное потепление, которое позволит осваивать расположенные в регионе природные ресурсы. 

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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