Американцы допустили, что это может случиться в ближайшее десятилетие

Глобальное потепление потенциально открывает миру новые территории, которые в перспективе могут сократить длину речных маршрутов, а также предоставить доступ к широкому объему природных ресурсов. Член Сената США Мэн Ангус Кинг заявил в интервью CNN, что в перспективе страны начнут активное освоение Арктики, но это способно привести к новому конфликту между Москвой и Вашингтоном.

Чиновник полагает, что Россия воспользуется регионом, чтобы приблизиться в территории США, передает "Свободная пресса". Однако, вероятнее всего, это в большей степени будет носить оборонительный характер, но даже к такому исходу американцы не готовы.

"Вопрос состоит в том, можем ли мы открыть Арктику и избежать конфликта", – отметил Кинг.

Журналисты CNN указали, что, по мнению ученых, в ближайшие 12 лет регион может перестать быть покрыт льдами во время летних периодов. Это дает в перспективе огромное экономическое преимущество в виде залежей нефти, газа, урана, золота, алмазов и других полезных ископаемых, а также сокращении длины транспортных маршрутов.

Сенатор допускает, что в ближайшее время Россия и США могут начать активное противостояние из-за принадлежности региона. В настоящий момент территория Арктики является нейтральной, передает URA.RU.