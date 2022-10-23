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РИА Новости сообщает, ссылаясь на анонимные источники из различных государств, что украинские власти готовят на территории Незалежной провокацию с применением "грязной бомбы" – иными словами, говорится в сообщении, действующий политический режим на Украине готов использовать в стране маломощный ядерный боевой припас.
В случае успеха Киев обвинит в катастрофе Российскую Федерацию, на которую и попытается спихнуть свои действия, чтобы запустить мощнейшую мировую кампанию, нацеленную против РФ.
По некоторым данным, Киев с помощью кураторов из Запада уже приступает к плану. Изготовлением бомбы занимается Киевский институт ядерных исследований, работа над припасом находится уже на финальной стадии. В создании также принимают участие специалисты Восточного горно-обогатительного комбината.
Зеленский обменивается информацией о ходе разработок с политическими элитами Великобритании – Лондон, по некоторым данным, может передать украинским коллегам необходимые компоненты. Организаторы рассчитывают в случае успеха запустить мощнейшую политическую дискредитацию России, на которую необходимо свалить вину за "ядерный инцидент". Москва, как следствие, лишится поддержки множества партнеров, а затем потеряет статус постоянного члена в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.
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