Президент просит нанести удар по России

Бывший комик, а ныне украинский лидер Владимир Зеленский выступил с "сенсационным" заявлением. Политик, которого многие подозревают в пристрастиях к запрещенным веществам, потребовал у блока НАТО начать ядерную войну.



Главнокомандующий Незалежной не стал юлить и прямо попросил у Североатлантического альянса отправить ракеты с ядерным зарядом на территорию нашей страны. С таким предложением пан Зеленский выступил во время онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи.

Украинский президент считает, что натовцам пора нанести "превентивный ядерный удар" по Российской Федерации. Мол, такой шаг должен охладить пыл Москвы, которая якобы сама собирается бить по украинским землям ядерными бомбами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя скандальное заявление, отметил, чтопо сути оно означает призыв к началу мировой войны.

Стоит отметить, что на Западе давно разминают тему ядерного конфликта. При этом европейцы и американцы заочно хотят обвинить нашу страну в развязывании новой страшной войны.