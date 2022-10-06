Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Сегодня, 6 октября, украинский лидер Владимир Зеленский прямо потребовал у Североатлантического альянса развязать ядерную войну и нанести смертоносные удары по территории нашей страны. На скандальную выходку кровожадного политика отреагировал зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Бывший глава российского государства, как и все жители нашей страны, весьма эмоционально воспринял требование украинского главнокомандующего нанести "превентивные удары по территории России".
"Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа", – не сказал, а отрезал Дмитрий Анатольевич.
Заместитель председателя Совбеза подчеркнул, что глава Незалежной представляет огромную опасность не только для жителей Украины, но и для всего мира. С подачи бывшего комика человечество может быть втянуто в очередной глобальный конфликт, из-за которого прольются реки крови.
В свою очередь, Мария Захарова подчеркнула, что Запад разжигает ядерную войну и может уничтожить планету руками Зеленского.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится