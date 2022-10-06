Скандальное заявление украинца получило широкий резонанс

Сегодня, 6 октября, украинский лидер Владимир Зеленский прямо потребовал у Североатлантического альянса развязать ядерную войну и нанести смертоносные удары по территории нашей страны. На скандальную выходку кровожадного политика отреагировал зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.



Бывший глава российского государства, как и все жители нашей страны, весьма эмоционально воспринял требование украинского главнокомандующего нанести "превентивные удары по территории России".

"Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа", – не сказал, а отрезал Дмитрий Анатольевич.

Заместитель председателя Совбеза подчеркнул, что глава Незалежной представляет огромную опасность не только для жителей Украины, но и для всего мира. С подачи бывшего комика человечество может быть втянуто в очередной глобальный конфликт, из-за которого прольются реки крови.

В свою очередь, Мария Захарова подчеркнула, что Запад разжигает ядерную войну и может уничтожить планету руками Зеленского.