Совбез предложил сделать Зеленскому "превентивную трепанацию черепа"

Совбез предложил сделать Зеленскому "превентивную трепанацию черепа"
Фото: www.unsplash.com
продолжение"Восстание против Путина": экс-разведчик США вскрыл тайный смысл скандального заявления Киева
Скандальное заявление украинца получило широкий резонанс

Сегодня, 6 октября, украинский лидер Владимир Зеленский прямо потребовал у Североатлантического альянса развязать ядерную войну и нанести смертоносные удары по территории нашей страны. На скандальную выходку кровожадного политика отреагировал зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Бывший глава российского государства, как и все жители нашей страны, весьма эмоционально воспринял требование украинского главнокомандующего нанести "превентивные удары по территории России".

"Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа", – не сказал, а отрезал Дмитрий Анатольевич.

Заместитель председателя Совбеза подчеркнул, что глава Незалежной представляет огромную опасность не только для жителей Украины, но и для всего мира. С подачи бывшего комика человечество может быть втянуто в очередной глобальный конфликт, из-за которого прольются реки крови.

В свою очередь, Мария Захарова подчеркнула, что Запад разжигает ядерную войну и может уничтожить планету руками Зеленского.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Запад ждет участь развалившейся Украины - Кедми

Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится

Кремль ответил на угрозы США "уничтожить" Путина

Хотя и весьма сдержанно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей