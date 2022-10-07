"Восстание против Путина": экс-разведчик США вскрыл тайный смысл скандального заявления Киева

"Восстание против Путина": экс-разведчик США вскрыл тайный смысл скандального заявления Киева
Фото: www.unsplash.com
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Слова пана Зеленского взбудоражили весь мир

Накануне украинский главнокомандующий Владимир Зеленский позволил себе публично потребовать у Североатлантического альянса развязать ядерную войну и нанести превентивный удар смертоносными бомбами по территории России. По мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, слова Зеленского на самом деле имеют потайной смысл.

Так, президент Незалежной объявил, что Россия якобы вот-вот ударит по украинским землям ядерными бомбами, так что ее нужно "опередить". Бывший офицер разведки Америки уверен, что таким образом глава Украины пытается использовать последний шанс привлечь к себе внимание мирового пространства, в первую очередь, Запада, передает "Пятый канал".

Более того, украинец все еще надеется раскачать лодку в нашей стране и пытается добиться начала Майдана в Москве.

"Чтобы люди в Москве восстали и убрали Путина с его поста", – объяснил американец.

В целом, по мнению Риттера, скандальное заявление Зеленского можно назвать "криком о помощи" человека, который понимает, что он больше никому не интересен и его песенка спета.

Ранее в Кремле заявили, что призыв Зеленского фактически толкает мир к новому глобальному конфликту, отмечает телеканал "360".

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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