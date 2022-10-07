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Недавнее заявление украинского главнокомандующего Владимира Зеленского с призывом к НАТО начать ядерную войну всколыхнуло весь мир. Жители Германии бурно отреагировали на слова президента Незалежной и потребовали от властей своей страны вмешаться в происходящее.
Так, накануне украинский главнокомандующий объявил о необходимости нанести "предупреждающие" ядерные удары по территории Российской Федерации, передает телеканал "360". Очевидно, что такой шаг приведет к началу нового глобального конфликта.
Простые немцы взвыли от испуга и в социальных сетях требуют изолировать Зеленского, пока не стало поздно. Люди понимают, что если подобный политик окажется в Евросоюзе или Североатлантическом альянсе, то человечество ждут страшные потрясения.
"Он представляет опасность не только для Германии, но и для всего человечества!", "Изолируйте его!", "Прошу, не пускайте эту страну в Евросоюз", – пишут перепуганные жители Германии.
Впрочем, несмотря на скандальное поведение Киева, официальный Берлин продолжает проукраинскую политику и во всем поддерживает Незалежную.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится