Киев бьет рекорды по неадекватности

Недавнее заявление украинского главнокомандующего Владимира Зеленского с призывом к НАТО начать ядерную войну всколыхнуло весь мир. Жители Германии бурно отреагировали на слова президента Незалежной и потребовали от властей своей страны вмешаться в происходящее.



Так, накануне украинский главнокомандующий объявил о необходимости нанести "предупреждающие" ядерные удары по территории Российской Федерации, передает телеканал "360". Очевидно, что такой шаг приведет к началу нового глобального конфликта.

Простые немцы взвыли от испуга и в социальных сетях требуют изолировать Зеленского, пока не стало поздно. Люди понимают, что если подобный политик окажется в Евросоюзе или Североатлантическом альянсе, то человечество ждут страшные потрясения.

"Он представляет опасность не только для Германии, но и для всего человечества!", "Изолируйте его!", "Прошу, не пускайте эту страну в Евросоюз", – пишут перепуганные жители Германии.

Впрочем, несмотря на скандальное поведение Киева, официальный Берлин продолжает проукраинскую политику и во всем поддерживает Незалежную.