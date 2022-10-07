Перепуганные немцы умоляют Берлин избавиться от Зеленского

Перепуганные немцы умоляют Берлин избавиться от Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Киев бьет рекорды по неадекватности

Недавнее заявление украинского главнокомандующего Владимира Зеленского с призывом к НАТО начать ядерную войну всколыхнуло весь мир. Жители Германии бурно отреагировали на слова президента Незалежной и потребовали от властей своей страны вмешаться в происходящее.

Так, накануне украинский главнокомандующий объявил о необходимости нанести "предупреждающие" ядерные удары по территории Российской Федерации, передает телеканал "360". Очевидно, что такой шаг приведет к началу нового глобального конфликта.

Простые немцы взвыли от испуга и в социальных сетях требуют изолировать Зеленского, пока не стало поздно. Люди понимают, что если подобный политик окажется в Евросоюзе или Североатлантическом альянсе, то человечество ждут страшные потрясения.

"Он представляет опасность не только для Германии, но и для всего человечества!", "Изолируйте его!", "Прошу, не пускайте эту страну в Евросоюз", – пишут перепуганные жители Германии.

Впрочем, несмотря на скандальное поведение Киева, официальный Берлин продолжает проукраинскую политику и во всем поддерживает Незалежную.

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
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