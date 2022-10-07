В Британии резко подскочило число бездомных украинцев

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Сбежавшим незалежным не позавидуешь

После старта российской спецоперации многие жители Украины решили попытать счастье за пределами родного государства. Однако в последнее время в Европе не особо рады украинским беженцам. Так, стало известно, что в Британском королевстве всего за один месяц существенно увеличилось число бездомных незалежных.

По имеющимся данным, этот показатель подскочил аж на 22%. Статистика приводится на основании обращений украинцев, лишившихся крова, к представителям региональных властей.

Стоит отметить, что оставшиеся дома и примкнувшие к ВСУ украинцы продолжают чинить беспредел. Сегодня, 7 октября, незалежные боевики обстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области, сообщает "Радио 1".

Источник: The Independent ✓ Надежный источник
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