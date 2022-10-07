Прямо в России: где Киев пытается сделать ядерную бомбу

Прямо в России: где Киев пытается сделать ядерную бомбу
Фото: www.unsplash.com
продолжениеНа Украине объяснили взрыв Керченского моста "подарком" Путину
Незалежные власти подталкивают человечество к обрыву

В последнее время все активнее разминается тема глобального ядерного конфликта. Больше всех об этом судачат на Западе, а марионетка США – Киев и вовсе призывает бить ядерными ракетами по территории России. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, в каком именно месте киевские власти намеревались создать ядерную бомбу.

Высокопоставленная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны сообщила, что Запорожская атомная электростанция в больных фантазиях украинских верховодов должна была стать "грязной" ядерной бомбой. Как известно, стратегически важный объект находится в Запорожской области, которая теперь стала субъектом Российской Федерации.

Захарова подчеркнула, что именно эта вероломная цель стояла перед Вооруженными силами Украины, которые на протяжении долгого времени вели обстрел объекта. Дипломат отметила, что такое поведение уже нельзя назвать просто безответственным, это "экстремистские действия".

Напомним, электростанция решением президента России Владимира Путина была передана в собственность нашей страны. Украинские боевики продолжают осуществлять диверсии и обстрелы территории атомного объекта.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Запад ждет участь развалившейся Украины - Кедми

Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится

Кремль ответил на угрозы США "уничтожить" Путина

Хотя и весьма сдержанно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей