Незалежные власти подталкивают человечество к обрыву

В последнее время все активнее разминается тема глобального ядерного конфликта. Больше всех об этом судачат на Западе, а марионетка США – Киев и вовсе призывает бить ядерными ракетами по территории России. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, в каком именно месте киевские власти намеревались создать ядерную бомбу.



Высокопоставленная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны сообщила, что Запорожская атомная электростанция в больных фантазиях украинских верховодов должна была стать "грязной" ядерной бомбой. Как известно, стратегически важный объект находится в Запорожской области, которая теперь стала субъектом Российской Федерации.

Захарова подчеркнула, что именно эта вероломная цель стояла перед Вооруженными силами Украины, которые на протяжении долгого времени вели обстрел объекта. Дипломат отметила, что такое поведение уже нельзя назвать просто безответственным, это "экстремистские действия".

Напомним, электростанция решением президента России Владимира Путина была передана в собственность нашей страны. Украинские боевики продолжают осуществлять диверсии и обстрелы территории атомного объекта.