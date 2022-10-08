Накануне российскому лидеру исполнилось 70 лет

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объяснил, почему украинская сторона подорвала Крымский мост 8 октября – по его намеку, дата была выбрана неслучайно. Это стало неким поздравлением президента России Владимира Путина с 70-летним юбилеем.

В своем Twitter он приложил монтаж двух видео: записи с Керченского моста, на которой показаны разрушения после тушения пожаров, и записи с Мерлин Монро, на которой актриса поет легендарную песню-поздравление американскому президенту Джону Кеннеди Happy Birthday.

"Доброе утро, Украина", – подписал он публикацию.

Украинское Минобороны также сделало заявление о произошедшем.

"Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост – два печально известных символа российской власти в украинском Крыму – исчезли. Что дальше, русские?", – указано в сообщении ведомства в соцсетях.

Украинская сторона уже взяла на себя ответственность за взрыв на Керченском мосту. Российские власти квалифицируют произошедшее как теракт. По предварительным данным, взрыв стал результатом тщательно спланированной диверсии.