Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объяснил, почему украинская сторона подорвала Крымский мост 8 октября – по его намеку, дата была выбрана неслучайно. Это стало неким поздравлением президента России Владимира Путина с 70-летним юбилеем.
В своем Twitter он приложил монтаж двух видео: записи с Керченского моста, на которой показаны разрушения после тушения пожаров, и записи с Мерлин Монро, на которой актриса поет легендарную песню-поздравление американскому президенту Джону Кеннеди Happy Birthday.
"Доброе утро, Украина", – подписал он публикацию.
Украинское Минобороны также сделало заявление о произошедшем.
"Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост – два печально известных символа российской власти в украинском Крыму – исчезли. Что дальше, русские?", – указано в сообщении ведомства в соцсетях.
Украинская сторона уже взяла на себя ответственность за взрыв на Керченском мосту. Российские власти квалифицируют произошедшее как теракт. По предварительным данным, взрыв стал результатом тщательно спланированной диверсии.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится